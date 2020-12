Świąteczny hit Premier League nie zawiódł! Remis Leicester z Manchesterem United

Boxing Day to szczególny dzień dla Anglików. W normalnych okolicznościach mieszkańcy Wysp wymieniają się wówczas prezentami, jedzą uroczyste posiłki, korzystają z wyprzedaży w centrach handlowych, a jako wisienkę na torcie traktują wizytę całej rodziny na stadionie lokalnego klubu. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa sytuacja nie pozwala na większość tych aktywności, ale tradycja związana z oglądaniem spotkań Premier League dalej może być pielęgnowana.

Boxing Day w Premier League rozpoczął się od hitu kolejki, w którym Leicester City podejmował Manchester United. O dziwo to goście jako pierwsi zdobyli gola, bo przyzwyczaili swoich fanów do tego, że to oni najpierw tracą, a następnie odrabiają straty z nawiązką. Tym razem Bruno Fernandes odnalazł w polu karnym Marcusa Rashforda, a Anglik zdobył 12 gola w tym sezonie.

Pierwsza połowa zakończyła się jednak remisowo, bo jeszcze przed zmianą stron świetnym strzałem z dystansu popisał się Harvey Barnes. Gospodarze nie poszli jednak za ciosem i oddali inicjatywę gościom, którzy byli tego dnia bardzo dobrze dysponowali, jednak marnowali swoje szansę. Najpierw sytuację sam na sam z bramkarzem przegrał Rashford, następnie Anthony Martial zdobył gola ale po analizie var okazało się, że był na minimalnym spalonym. Do akcji wkroczyć musiał więc niezawodny Fernandes - w 79. minucie Portugalczyk znów dał Diabłom prowadzenie i wydawało się, że trzy punkty pojadą na Old Trafford.