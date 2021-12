Świąteczne spotkanie premiera z rodzinami. Mateusz Morawiecki przypomniał o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki brał udział w czwartek świątecznym spotkaniu z rodzinami w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, podczas którego złożył rodzinom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

– Tego chciałbym życzyć wszystkim polskim rodzinom, aby radość z Nowonarodzonego dawała nam większą pewność siebie, perspektywę, nadzieję na przyszłość. I jeśli my do tego dołożymy małą naszą cegiełkę, małą cząstkę tego lepszego życia dla polskich rodzin, to myślę, że wszyscy będziemy po prostu przeszczęśliwi - tego państwu życzę: szczęśliwych, dobrych świąt Bożego Narodzenia – powiedział, kierując słowa do rodzin.