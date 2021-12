Świąteczne podróże po Europie a Covid-19. Czego wymagają poszczególne państwa?

Portugalia

Podróżując do Portugalii samolotem, musimy mieć albo negatywny wynik testu albo zaświadczenie lekarskie o przechorowaniu Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Nie są honorowane certyfikaty poświadczające zaszczepienie. Wjeżdżając do Portugalii drogą lądową należy na granicy okazać negatywny wyniku testu PCR z ostatnich 72 godzin lub wynik testu antygenowego z ostatnich 48 godzin lub europejski certyfikat covidowy poświadczający wyzdrowienie. Wchodząc do restauracji należy okazać europejski certyfikat covidowy.