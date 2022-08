Świąteczne cuda w Anglii. Liverpool umacnia się na prowadzeniu w lidze

Boxing Day to szczególny czas dla Anglików. 26 grudnia wyspiarze obdarowują się prezentami, robią zakupy na wielkich wyprzedażach, a następnie kierują się na stadion ulubionej drużyny. W tym roku ten dzień szczególnie zapamiętają kibice Liverpoolu i Tottenhamu, które okupują najwyższe szczeble ligowego podium.

To 18. kolejka miała być przełomowa dla fanów The Reds, bo w ostatnią sobotę Manchester City potknął się z Crystal Palace, jednak i w 19 serii spotkań sympatycy drużyny z miasta Beatlesów znów mogą być szczęśliwi. Obywatele drugi raz z rzędu przegrali, tym razem z Leicester 1:2 i dzięki wygranej drużyny Jurgena Kloppa z Newcastle 4:0, Liverpool ma już sześć punktów przewagi nad obrońcą tytułu.

Leicester to dla faworytów Chelsea i City Grinch w te święta. W weekend Lisy zepsuły ten okres The Blues, wygrywając na Stamford Bridge 1:0, a teraz rozczarowały kibiców Manchesteru City. Podobnie jak w sobotnim meczu z Orłami The Citizens szybko wyszli na prowadzenie i wydawało się, że wywiozą z King Power Stadium trzy punkty, ale szybkie wyrównanie Marca Albrightona i zwycięski gol Ricardo Pereiry wprawiły w osłupienie całą Anglię.