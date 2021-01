Świat zasmucony i przerażony tragicznymi wydarzeniami, które rozegrały się w amerykańskiej stolicy

Świat z przerażeniem i z niedowierzaniem obserwował szturm zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol, ostoję amerykańskiej demokracji. Padały mocne słowa o słabnącej demokracji w USA, o schyłku supermocarstwa, ale nie brakowało troski, że Ameryka się podniesie i znów będzie przykładem dla innych.

Prezydent Iranu powiedział, że wydarzenia w Waszyngtonie udowodniły słabość zachodniej demokracji, politycy Chin i Rosji porównali je do protestów w Hongkongu i na Ukrainie. - To, co wydarzyło się w Ameryce, pokazało, jak porażką jest zachodnia demokracja... Populista Trump zniszczył reputację swego kraju- dodał Hassan Rouhani w telewizyjnym przemówieniu.

Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres był „zasmucony” wydarzeniami na Kapitolu. W takich okolicznościach ważne jest, aby przywódcy polityczni wpajali swoim zwolennikom potrzebę powstrzymania się od przemocy, a także poszanowania procesów demokratycznych i praworządności.

Chiny porównały szturm na Kapitol w USA do ubiegłorocznych, często brutalnych protestów prodemokratycznych w Hongkongu. Dodano, że w Hongkongu nikt nie zginął, w Waszyngtonie były cztery śmiertelne ofiary. -Życzymy, aby obywatele USA mogli jak najszybciej cieszyć się pokojem, stabilnością i bezpieczeństwem - powiedziała rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying.