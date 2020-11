Świat z zainteresowaniem, ale też z ogromnym niepokojem oraz nadzieją przyglądał się i relacjonował wybory prezydenckie w USA

Niektórzy komentatorzy w Chinach mieli nadzieję, że wygrana Joe Bidena może zapoczątkować dyplomatyczną chwilę wytchnienia, ale obawiali się, że pogłębiona rywalizacja między USA a Chinami może się utrzymywać, bez względu na to kto wygra. Prokremlowskie media ostrzegały, że wybory mogą doprowadzić do chaosu i walk ulicznych, przewidując, że prezydent Donald Trump będzie zmuszony wycofać się do swojego „bunkra” w Białym Domu.

Kiedy Amerykanie głosowali w wyborach prezydenckich, świat z zainteresowaniem i jednocześnie z niepokojem oraz nadzieją patrzył na to, co się działo w USA. Sojusznicy Ameryki w Europie i rywale, tacy jak Rosja, Chiny i Iran, w zależności od wyniku wyborów mogli spodziewać się zupełnie innej polityki zagranicznej USA.

Nigdy wcześniej Unia Europejska nie była narażona na niepowodzenie wyborów największej potęgi na świecie - napisał Bernardo de Miguel, korespondent hiszpańskiej gazety El País.

Prywatnie przywódcy europejscy mówili, że szykują się na niepewność

Burmistrz Londynu Sadiq Khan zapisał się na Twitterze, aby poprzeć Bidena i życzyć mu powodzenia. Poparcie Bidena przez Khana nastąpiło po latach publicznych starć z Trumpem.

Wybory ważne dla wielu

Wiele światowych mediów relacjonuje wybory w taki sam sposób, jak wybory krajowe we własnych krajach. W Niemczech niektóre serwisy publikowały blogi na żywo o wyborach przez kilka dni, a nawet tygodni.

Niektórzy europejscy komentatorzy wyrazili zaniepokojenie wpływem na środowisko kolejnej kadencji Trumpa. Donald Trump może pochwalić się jasnością co do swoich ambicji w zakresie ochrony środowiska: są one bliskie zeru - ostrzegała lewicowa gazeta Libération we Francji.