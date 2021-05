Świat potępia zmuszenie samolotu Ryanair do lądowania w Mińsku i aresztowanie Romana Protasiewcza

Sekretarz stanu USA Antony Blinken nazwał incydent ze zmuszeniem pasażerskiego samolotu, lecącego z Aten do Wilna, by lądował w Mińsku „szokującym” i oskarżył rząd Łukaszenki o narażanie życia osób znajdujących się na pokładzie samolotu, w tym Amerykanów.

Blinken wezwał do uwolnienia Romana Protasiewcza i zaapelował do Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o zbadanie tego incydentu.

- Widziałem Białorusina siedzącego tuż za nami z dziewczyną. Przestraszył się, gdy pilot powiedział, że samolot leci do Mińska. Powiedział, że czeka go tam kara śmierci – mówił jeden z pasażerów Marius Rutkauskas po tym, jak samolot przyleciał do Wilna po kilku godzinach przymusowego postoju w Mińsku. - Siedzieliśmy przez godzinę po wylądowaniu w samolocie. Potem zaczęli wypuszczać nas i zabrali tych dwoje (Protasiewicza i jego dziewczynę - red.). Nie widzieliśmy ich już później- dodał Rutkauskas.

Pasażerowie z 12 krajów spędzili na lotnisku w Mińsku ponad 8 godzin. Nie powiedziano im o tym, co się stało i kazano czekać. - To oczekiwanie było przerażające - powiedział jeden z pasażerów, który dodał, że mogli korzystać ze swoich komórek, tym samym docierały do nich informacje ze świata. Wszystko to miało sprawiać wrażenie, że nic szczególnego się nie stało.

Jeden z pasażerów opowiadał, że kiedy Protasiewicz chciał wyjąć swoje rzeczy, w tym komórkę z luku bagażowego, został zatrzymany przez OMON-owców, którzy weszli na pokład i zabrali dziennikarza oraz jego dziewczynę.