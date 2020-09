Świat: koronawirus zabił już milion ludzi. Umrze drugie tyle - mówią specjaliści. A Szczepionki nie widać

Najszybciej Covid-19 rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych, odnotowały one ponad siedem milionów przypadków – to ponad jedna piąta wszystkich zakażeń na świecie.

Tymczasem wysiłki zmierzające do opracowania skutecznej szczepionki na koronawirusa są nadal kontynuowane - choć Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że ​​liczba ofiar śmiertelnych może sięgnąć dwóch milionów, nim będzie ona powszechnie dostępna.

Potwierdzone infekcje w Indiach osiągnęły sześć milionów - drugie co do wielkości po Stanach Zjednoczonych. Jednak biorąc pod uwagę liczbę ludności tego kraju, wskaźnik śmiertelności jest tam stosunkowo niski.

Tymczasem w Rosji naukowcy twierdzą, że wczesne testy szczepionki o nazwie Sputnik-V wykazują oznaki reakcji immunologicznej.

W raporcie przedstawionym na początku września medycy powiedzieli, że każdy uczestnik badań wytworzył przeciwciała do walki z wirusem i nie doznał żadnych poważnych skutków ubocznych.

Rosja wydała licencję na szczepionkę do użytku lokalnego w sierpniu - jako pierwszy kraj na świecie, który to zrobił.

Ponownie pojawiły się obawy co do możliwości szybkiej produkcji szczepionki, a zachodni eksperci mają wątpliwości, co do jej bezpieczeństwa, gdyż nie przeprowadzono pod tym względem wszystkich koniecznych badań.

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump zapowiedział, że Amerykanie powinni mieć dostęp do szczepionki już w październiku, chociaż Centers for Disease Control and Prevention twierdzi, że nie będzie ona powszechnie dostępna przed połową 2021 roku.

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że ​​nie spodziewa się powszechnych szczepień przeciwko Covid-19 do połowy 2021 roku.