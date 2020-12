Świat dopiero szykuje się do szczepień a Interpol już ostrzega: uważajcie na fałszywe szczepionki na Covid-19

Uważajcie na fałszywe szczepionki na koronawirusa, ostrzega już Interpol.

Ta międzynarodowa organizacja policji pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości wysyła też kolejne ostrzeżenia.

Interpol ostrzega organy ścigania na świecie, że zorganizowane grupy przestępcze będą próbować sprzedawać fałszywe szczepionki przeciwko Covid-19 lub kraść prawdziwe.

Dlatego organizacja z siedzibą we Francji wysłała pomarańczowe ( wysokie) ostrzeżenie do sił policyjnych w 194 państwach członkowskich, ostrzegając je, aby przygotowały się do walki z grupami, które zwietrzyły w szczepionkach i wszystkim, co z nimi związane wspaniały interes.

Przedstawiciele organizacji mówią o ogromnym zainteresowaniu świata przestępczego, który chce fałszować, kraść i prowadzić nielegalną reklamę szczepionek na Covid-19.

Interpol wzywa do ścisłej koordynacji między regulatorami zdrowia a organami ścigania, bo lada chwila rozpocznie się gigantyczna operacja dystrybucji szczepionek.

Stąd konieczność zachowania bezpieczeństwa łańcucha dostaw i identyfikacja nielegalnych stron internetowych sprzedających podróbki.