Świat apeluje o powstrzymanie konfliktu między Azerbejdżanem a Armenią o sporny region Górskiego Karabachu (VIDEO)

Z kolei polski resort spraw zagranicznych ostrzega naszych obywateli, by zachowali szczególną ostrożność, jeśli znajdują się w tej części świata.

Departament Stanu USA wzywa Azerbejdżan i Armenię do natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych i potępia przemoc w Górskim Karabachu.

Turcja poparła Azerbejdżan, wzywając Armenię do zaprzestania „agresji”. Premier Armenii wezwał obywateli do „obrony świętej ojczyzny” po ciężkich walkach z Azerbejdżanem, które doprowadziły największych wrogów na skraj wojny totalnej.

W obu krajach obowiązuje stan wojenny . Do zaprzestania walk między Azerbejdżanem a Armenią o sporny region Górnego Karabachu wzywa Władimir Putin, ONZ, NATO i Unia Europejska.

Według resortu obrony Armenii to Azerbejdżan rozpoczął ofensywę powietrzno-artyleryjską w Górskim Karabachu. W odpowiedzi armia armeńska zestrzeliła cztery helikoptery i 15 dronów wroga.

Dlatego chcąc zapobiec konfliktowi, Moskwa wzywa do zawieszenia broni i negocjacji, razem z Francją, Niemcami i UE.

- Rozpoczęliśmy działania dla ochrony ludności” po tym, jak ostrzał Armenii naruszył porozumienie o zawieszeniu broni - brzmiał komunikat wojskowych Armenii.

Siły azerbejdżańskie miały zająć siedem wiosek, choć zaprzeczył temu Erewań.

W telewizyjnym przemówieniu skierowanym do narodu prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew zapowiedział zwycięstwo nad siłami armeńskimi.

- Nasza sprawa jest słuszna i wygramy - powiedział Alijew, powtarzając słynny cytat z przemówienia radzieckiego dyktatora Józefa Stalina, wygłoszonego podczas wybuchu II wojny światowej.

- Karabach to Azerbejdżan - dodał.

Armenia ogłosiła stan wojenny i zmobilizowała mężczyzn do obrony kraju, a premier Nikol Paszynian powiedział obywatelom: przygotujcie się do „obrony świętej ojczyzny”. Górski Karabach zapowiedział te same kroki.

Południowy Kaukaz, na którym toczą się walki, jest ważnym korytarzem rurociągów transportujących ropę i gaz na rynki światowe.

W lipcu Rosja ogłosiła ćwiczenia bojowe w Armenii, po tym, jak doszło do napięcia na na granicy Armenii i Azerbejdżanu - setki kilometrów od Górskiego Karabchu. Zginęło co najmniej 17 żołnierzy z obu stron.