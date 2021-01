Sustainable Mobility Index: Warszawa czwarta w rankingu miast z najlepszym transportem w Europie

Szpital przy ul. Szwajcarskiej stał się umieralnią? Poznańska prokuratura „nie czuje się właściwa” do prowadzenia śledztwa w tej sprawie

Poznańska prokuratura „nie czuje się właściwa” do zajęcia się zawiadomieniem dyrekcji szpitala przy ul. Szwajcarskiej. Chodzi o szokujący materiał „Uwagi TVN” z listopada tego roku. Szpital, zajmujący się leczeniem pacjentów z koronawirusem, został porównany do umieralni. Dyrekcja szpitala zaprzeczyła i zawiadomiła prokuraturę „o manipulacji” ze strony "Uwagi TVN". - Przekazaliśmy zawiadomienie szpitala do warszawskiej prokuratury uznając, że ona jest właściwa do zajęcia się sprawą. Reportaż został wyemitowany w telewizji TVN, której siedziba znajduje się właśnie w Warszawie – mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej.