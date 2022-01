Surowy wyrok skazujący za przygotowania do zamachu terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie oskarżył Marcina K. o przygotowanie do zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem materiałów wybuchowych poprzez sprowadzenie zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mających postać eksplozji materiałów wybuchowych kwalifikowane z art. 163 § 1 pkt. 3 kk. Skazanemu zarzucono również nielegalne posiadanie i wytwarzanie broni palnej kwalifikowane z art. 263 par. 1 i 2 kk.

Sąd Okręgowy skazał oskarżonego na karę łączną 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 30 złotych każda.

Oskarżony należał do ekstremistycznej grupy prezentującej skrajnie prawicowe pogląd, która funkcjonowała na terenie Polski do 10 listopada 2019 r. Marcin K. wraz z inną osobą zamierzał przeprowadzić atak z wykorzystaniem m.in. materiałów wybuchowych. Jak ustaliła prokuratura - ich celem miały być miejsca i osoby należące do społeczności islamskiej zamieszkujące terytorium Polski.