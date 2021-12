Surówki i sałatki powinniśmy jeść codziennie. Prosty przepis na surówkę z kapusty pekińskiej do zrobienia w 15 minut

Jedna surówka dziennie na zdrowie

Dla zdrowia, każdego dnia powinniśmy wzbogacać nasz obiad o tradycyjną surówkę. Pozwoli to dostarczyć naszemu organizmowi sporą dawkę cennego błonnika, a także witaminy i minerały.

Co jadały bohaterki „Seksu w wielkim mieście”? Brunch z szampanem i sushi

Mamy dla Was bardzo prosty przepis na surówkę z kapusty pekińskiej. Robi się ją w 15 min! Kapustę pekińską łączymy z pomidorami, cebulą i słodką kukurydzą. Do tego dochodzi duża garść natki pietruszki, która stanowi nieocenione źródło witaminy C, tak potrzebnej nam, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.