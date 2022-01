Superpuchar Hiszpanii dla Realu Madryt. Królewscy pokonali w finale Athletic Bilbao

Tegoroczne rozgrywki superpucharu Hiszpanii rozgrywane są w Arabii Saudyjskiej. W półfinałach Real ograł Barcelonę po dogrywce 3:2, a Baskowie odrobili straty i wygrali z Atletico Madryt 2:1. Ostatni raz obie ekipy mierzyły się w takim meczu aż 64 lata temu.

Od samego początku spotkania Real dominował. W pierwszej połowie zespół Carlo Ancelottiego miał 60 proc. posiadania piłki i oddał aż 11 strzałów. Jeden z nich, Luki Modricia, wylądował w siatce. W drugiej odsłonie Królewscy szybko powiększyli przewagę, gdy Karim Benzema wykorzystał "jedenastkę". Real dalej kontrolował przebieg gry, ale to Baskowie stwarzali sobie więcej sytuacji do oddania strzałów. W 87. minucie Eder Militao sprokurował rzut karny za co wyleciał z boiska, ale strzał Raula Garcii zatrzymał Thibaut Courtois.

Dla Realu było to 12. zwycięstwo w superpucharze Hiszpanii.