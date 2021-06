Sukienki na wesele 2021. Która będzie modna i oryginalna? Zestawienie stylowych kreacji weselnych

Modne sukienki weselne 2021 można spotkać w wielu ciekawych kolorach. Możemy postawić na klasyczną czerwień czy butelkową zieleń, pastele lub oryginalny fiolet i pomarańcz. Ponadto kolor sukienki na wesele może zależeć także od pory uroczystości. Kiedy ślub rozpoczyna się przed południem to lepiej postawić na jasne barwy, a przy porze wieczorowej na bardziej ciemniejsze.

Przy wyborze sukienki weselnej warto zwrócić uwagę na kolor kreacji. Lepiej nie decydować się na sukienkę białą, ponieważ ten kolor jest zwykle zarezerwowany dla panny młodej. Kolor czarny również nie jest mile widziany, bo często kojarzy się z żałobą, a nie radosnym dniem ślubu. Jednak istnieje wyjątek od reguły - jeśli panna młoda nie ma zastrzeżeń do kreacji weselnych w tych kolorach to śmiało możemy zastanowić się nad oryginalną białą lub czarną sukienką na wesele.

Sukienki na wesele występują w różnych długościach. Może to być długa kreacja, która często wybierana jest przed świadkową, druhny lub matkę panny młodej lub pana młodego. Długa sukienka na wesele musi być przede wszystkim dopasowana do wzrostu kobiety, aby była jak najbardziej wygodna i komfortowa podczas tańców oraz zabawy. Warto wybierać zwiewne i lekkie materiały, które dają poczucie swobody. Długie sukienki weselne posiadają także ciekawe i błyszczące aplikacje, odsłonięte plecy lub rozcięcie przy nodze. Jest to bardzo dobre rozwiązanie na wyjątkową kreację na ślub najbliższych.

Sukienka weselna wcale nie musi być jednokolorowa, a wzorzysta i nietypowa. Nadal w trendach modowych znajdują się motywy kwiatowe, oryginalne wstawki i błyszczące aplikacje. Warto jednak pamiętać, aby dopasować określony wzór na sukience do uroczystości, na którą się wybieramy. Zostawmy motywy bardziej imprezowe na lepszą okazję.

Krótka sukienka na wesele jest jak najbardziej dozwolona, kiedy nie jest zbyt krótka i jest dopasowana do tej wyjątkowej okazji. Lepiej zrezygnować z bardzo obcisłych sukienek na wesele na rzecz bardziej zwiewnych i delikatnych kreacji.

Sukienki na wesele 2021 można znaleźć w wielu ciekawych fasonach, które można dopasować do swojej figury. Może to być sukienka ołówkowa, która świetnie sprawdzi się na sylwetce w typie klepsydry. W rozkloszowanej sukience większość kobiet wygląda doskonale, a zwłaszcza figura w typie gruszki. Natomiast sukienka bombka stworzy piękne kobiece kształty. Trapezowa sukienka będzie idealna dla wielu kobiet, a w szczególności dla sylwetki w typie jabłka. Warto pamiętać także, aby wybrać kreację na wesele, w której będziemy czuć się komfortowo i swobodnie przez całą uroczystość

Alternatywa dla sukienek na wesele 2021?

Oryginalną alternatywą dla sukienki weselnej jest elegancki kombinezon. Będzie to doskonała propozycja dla mamy panny młodej lub pana młodego. Warto wybrać kombinezon z długimi spodniami i w wyrazistym kolorze. Czerwony, granatowy, błękitny lub różowy kombinezon na wesele to bardzo dobry pomysł. Ponadto może posiadać oryginalne aplikacje oraz wzory. Jest to na pewno wygodna i oryginalna kreacja, która będzie robić wrażenie.

Kolejnym alternatywnym rozwiązaniem jest spódnica lub spodnie w towarzystwie eleganckiej bluzki czy też koszuli. Do tego doskonale pasuje oryginalna marynarka i mała torebka. Jest to kreacja na wesele, która daje dużo możliwości modyfikacji. Kolor i wzór spódnicy, spodni, bluzki czy koszuli zależy już od naszych własnych preferencji modowych. Ważne, aby taki strój był dopasowany do tej wyjątkowej uroczystości.

549,95 zł



W sukience wieczorowej marki Mascara z wysokim rozcięciem i filigranowymi ramiączkami kobiecy urok łączy się z ciekawym efektem połysku.

549,95 zł



Cekiny wprowadzają połyskujące akcenty i sprawiają, że uwodzicielski koronkowy wzór sukienki wieczorowej marki Swing zyskuje modne, szykowne wykończenie.

549,95 zł



Interesująca koronka, delikatny szyfon, połyskujące satynowe detale: sukienka wieczorowa marki Swing to doskonałe połączenie wyrazistych materiałów.

549,95 zł



Sylwetka w stylu syreny w połączeniu z gorsetem w wyrafinowanym stylu kopertowym tworzy niezapomniany urok glamour: sukienka wieczorowa marki Lipsy.

549,95 zł



Cekiny wprowadzają połyskujące akcenty i sprawiają, że uwodzicielski koronkowy wzór sukienki wieczorowej marki Swing zyskuje modne, szykowne wykończenie.