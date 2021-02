Sukienki modne tej wiosny! Złap je na wyprzedażach do 50 zł!

Wiosna to idealny czas, by przełamać jesienno-zimową rutynę i wprowadzić do swojej szafy nieco wzorów i kolorów. Świetnym pomysłem będzie zaopatrzenie się w sukienki w kwiaty . Warto postawić na modele, które będzie można wystylizować na wiele sposobów. Kwiatowa sukienka będzie wyglądać doskonale zarówno w połączeniu z grubszymi rajstopami oraz rozpinanym sweterkiem, jak i do sandałków, gdy temperatura za oknem pozwoli w końcu na odsłonięcie nóg.

Paski to jeden z najbardziej lubianych wzorów wielu kobiet. Te klasyczne, biało-czarne lub biało- granatowe, powracają jak bumerang, w każdym sezonie. Elementy marynarskiego stylu możemy obserwować co sezon zarówno na wybiegach, jak i w sieciówkach. Zmieniają się jedynie kroje i fasony ubrań. Jeśli w swojej szafie posiadasz pasiastą sukienkę, z powodzeniem będziesz mogła nosić ją również w tym sezonie. Nie wiesz, jak ją wystylizować? Z obserwacji światowych wybiegów wywnioskować możemy, że w tym roku inspiracje możemy czerpać z lat 90. Paski świetnie będą współgrać z jeansem oraz białymi tenisówkami.

Klasyczne stonowane odcienie to sprawdzone i zawsze modne rozwiązanie. Wiosną warto wpuścić do swojej szafy nieco szaleństwa. Świetnie sprawdzi się kolorowa sukienka w paski! Zwróć jednak uwagę grubość oraz ułożenie pasów na materiale, będzie miało to wpływ na to, jak wyglądać będzie nasza figura. Wąskie, poziome paski na sukience będą sprawiały, że sylwetka wyda się optycznie szczuplejsza. Pionowe paski dają złudzenie wydłużenia sylwetki, polecane są jednak osobom szczupłym.

Wiosna i lato to sezon wesel! W nadchodzącym roku czeka Cię ślub córki lub koleżanki? Sukienki na wesele to temat rzeka. Nie wiesz, na jaką kreację się zdecydować? Wszystko zależy, w jakim charakterze będziesz występować na imprezie. Świadkowa, mama panny lub pana młodego, a może gość weselny? Warto dostosować sukienkę na wesele do pełnionej funkcji. Istnieje kilka prostych zasad, których powinniśmy przestrzegać, pomoże nam to uniknąć modowego faux-pas.