Sudan: Wojskowy zamach stanu [ZDJĘCIA] Armia przejęła władzę, zatrzymano rząd. Padły strzały do demonstrantów, są zabici i ranni

Sudańska armia przejęła władzę w kraju, dokonując przewrotu. Praktycznie zatrzymano cały rząd, stan wyjątkowy obowiązuje na terenie całego kraju.

W Chartumie wojsko strzelało do demonstrantów, którzy chcieli przedostać się do głównej kwatery wojska. Kilka osób zginęło, około setka została ranna. Los premier Abdalla Hamduka, który nie chciał poprzeć przewrotu, jest nieznany. W stolicy kraju nadal dochodzi do demonstracji , Według zachodnich doniesień, żołnierze chodzili od domu do domu, aresztując organizatorów protestów.