Stylowe i komfortowe sukienki plus size 2021. Wybierz idealną dla siebie

Sukienka dobrana odpowiednio do figury pomoże podkreślić atuty Twojej sylwetki i zamaskować mankamenty. Przy wybieraniu sukienki plus size zwróć również uwagę na:

Sukienka świetnie sprawdza się zarówno na spotkania biznesowe, na wieczorne wyjścia, na randkę oraz po prostu na co dzień. Nie wiesz, jaką sukienkę wybrać, by dobrze wyglądać w swoim rozmiarze? Podpowiadamy, jak wybrać odpowiednią sukienkę plus size! Zanim wybierzesz sukienkę, upewnij się, jaki masz rodzaj sylwetki. Czy Twoja figura to:

Dla kobiet plus size najbardziej poleca się dekolt w kształcie litery V, ponieważ pięknie eksponuje większy biust i odciąga wzrok od mankamentów, które chcemy zatuszować. Prezentujemy szybką "ściągę", która podpowie Ci, jak dobierać dekolt do rodzaju figury:

Talia i środkowa część sukienki

To bardzo kluczowe przy większych rozmiarach, by wybrać sukienkę, która odpowiednio wyszczupli i wysmukli sylwetkę. Dobrym wyborem jest postawienie na sukienkę o luźniejszym kroju lub w typie oversize. Jeśli chcesz podkreślić wcięcie w talii wybierz sukienkę kopertową. Jeśli chcesz zwrócić uwagę na szczupłe nogi wybierz sukienkę midi. Jeśli atutem Twojej sylwetki jest biust, wybierz sukienkę, która go podkreśli.

Co można jeszcze zrobić, by lepiej wyglądać w sukience plus size? Dobrym trikiem jest założenie bielizny modelującej. Pamiętaj również, by wybrać odpowiedni biustonosz, szczególnie jeśli stawiasz na sukienkę z dużym dekoltem.