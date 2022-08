Styczeń najgorszym miesiącem dla portfeli Polaków

Na prezenty gwiazdkowe 40 proc. badanych wydaje więcej niż powinno – wynika – z najnowszego Raportu Płatności Konsumenckich Intrum Justitia. – Należy zauważyć, że blisko połowa Polaków (47 proc.) nie widzi nic złego w zakupie dóbr konsumpcyjnych na raty, kredyt lub za pożyczone pieniądze. Jeden na trzech respondentów przyznaje także, że musiał się zapożyczyć lub wykorzystać limit na kracie kredytowej, aby kupić upominki na Boże Narodzenie – komentuje Katarzyna Płusa, ekspert Intrum Justitia. Życie na kredyt nie stanowi dla nas problemu. – Dobra konsumpcyjne za pożyczone pieniądze chętniej od Polaków kupują tylko mieszkańcy Łotwy. W tym kraju 48 proc. respondentów przyznało, że nie widzi nic złego w takiej formie zakupów – dodaje Płusa.

Zakupy świąteczne to nie jedyna przyczyna naszych finansowych problemów. Co trzeci polski rodzic przyznaje, że w ubiegłym roku choć raz odczuł społeczną presję zakupu swoim dzieciom rzeczy, na które go nie stać. Jednoczenie 1/3 respondentów przyznała, że sfinansowała ten zakup z pożyczonych pieniędzy lub wykorzystując limit na karcie kredytowej.