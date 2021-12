Studniówka 2022. Jak się ubrać na najważniejszy bal w życiu ucznia? Sukienka i strój na studniówkę bez tajemnic. Takie są tegoroczne trendy

Jak się ubrać na studniówkę? Trendy studniówkowe 2022

Dawniej nie było takiego dylematu. Uczniowie i uczennice na bal maturalny przychodzili ubrani na galowo – w białej koszuli i granatowej spódnicy (dziewczęta) lub w pełnym garniturze (chłopcy). Teraz – szczególnie dziewczyny – mają spory dylemat z wyborem stroju na studniówkę. Okazuje się jednak, że warto by i młodzi mężczyźni zapoznali się z tym, jak się ubrać na studniówkę. Są pewne zasady, których należy przestrzegać, by dobrze wyglądać w garniturze .

Studniówka 2022 zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli chodzi o kolory sukienek studniówkowych, to w tym sezonie modne będą stonowane kolory: beże, pudrowe róże, jasny brązowy i złamana biel. Dużą popularność zyskują wszelkiego rodzaju dodatki: opaski, spinki, kokardy czy falbanki. Pamiętajmy jednak, że to nie trendy studniówkowe 2022 są najważniejsze, ale nasza wygoda i własny styl. Przed wyborem sukienki warto zadać sobie pytanie, jak dopasować sukienkę do figury.

Jak powinna wyglądać sukienka na studniówkę?

Studniówka to pierwszy poważny bal w życiu młodego człowieka. Ważne jest więc to, by nie tylko wyglądać elegancko, ale także czuć się w danej kreacji komfortowo. Dobrym pomysłem będzie więc postawienie na klasyczne sukienki, które wyglądają prosto, ale efektownie. Dopasowane do odpowiedniej figury mogą wyglądać naprawdę olśniewająco. Można też urozmaicić je dodatkami. Oto nasze propozycje sukienek na studniówkę 2022: