Student wojuje z miliarderem Elonem Muskiem: 50 tys. dolarów i nie będę śledził twojego odrzutowca. Co na to Musk?

19-letni student pierwszego roku z University of Florida (USA) odrzucił ofertę Elona Muska. Miliarder zaoferował mu 5 tysięcy dolarów w zamian za zaprzestanie śledzenia ruchów jego prywatnego odrzutowca. Jack Sweeney uruchomił bota na Twitterze w czerwcu 2020. W wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział: Firmy zajmujące się śledzeniem lotów samolotów mają ogromne przychody.

Musk skontaktował się z nastolatkiem w listopadzie zeszłego roku i zaoferował mu 5 tysięcy dolarów za zaprzestanie śledzenia jego prywatnego odrzutowca.

Musk tłumaczył to tym, że chce być bezpieczny i nie zamierza wystawiać się na działania potencjalnych szaleńców. Sweeney z kolei tłumaczył, że chciał tylko fanów Muska informować, dokąd on lata i jakie interesy robi. Sweeney odpowiedział: Ilość czasu i poświęcenia, którą w to włożyłem, jest ogromna – i pięć tysięcy dolarów nie wystarczy, aby to porzucić.