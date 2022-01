Strzelanina w Niemczech. Wiadomo kim był napastnik. Napisał do ojca! Anna Piotrowska

Amunicja do karabinu. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Adam Jankowski

Dwie osoby nie żyją po strzelaninie, do jakiej doszło w poniedziałek na Uniwersytecie w Heidelbergu. Jedną z ofiar śmiertelnych jest 23-letnia kobieta, która została zraniona w głowę. Druga to sprawca, który po oddaniu strzałów popełnił samobójstwo. Wiadomo o nim, że to 18-letni student biologii, który broń zdobył za granicą.