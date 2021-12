Strzelanina w Michigan: Rodzice sprawcy kupili mu broń pod choinkę

Podczas piątkowej konferencji prasowej prokurator hrabstwa Oakland Karen McDonald poinformowała, że rodzice nastoletniego sprawcy wtorkowej strzelaniny w szkole średniej pod Detroit usłyszeli zarzut nieumyślnego zabójstwa po tym, jak Śledczy ustalili, że broń, z której strzelał 15-latek, była prezentem pod choinkę.

Jennifer i James Crumbley'owie - rodzice sprawcy strzelaniny - zostali oskarżeni w sumie o cztery przypadki nieumyślnego zabójstwa (tyle było śmiertelnych ofiar szkolnej strzelaniny).

Według dotychczasowych ustaleń śledczych 15-letni Ethan miał swobodny dostęp do broni, która była przechowywana w niezamykanej szufladzie w domu państwa Crumbley'ów. Zdaniem prokurator rodzice Ethana nie pytali go, gdzie jest broń, gdy ten ją zabrał w dniu strzelaniny. Rodzice zostali w feralnym dniu wezwani do szkoły z powodu niepokojącego rysunku nastolatka przedstawiającego pistolet. Zdaniem śledczych nastolatek będąc na zajęciach w szkole poszukiwał w internecie informacji o broni i amunicji.

W wyniku wtorkowej strzelaniny zginęły 4 osoby, a siedem zostało rannych.