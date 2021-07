Strefy kibica Euro 2020. Warszawa: Gdzie oglądać na żywo finał Anglia - Włochy? Transmisje oferują m.in. bary i puby sportowe

EURO 2020 przesunięte o rok

Euro 2020 zostało przełożone na 2021 rok z powodu pandemii koronawirusa. Świat wciąż zmaga się z chorobą, ale turniej nie dość, że doszedł do skutku, to na dodatek na trybunach pojawiają się kibice. Nie jest to jeszcze 100 procent pojemności stadionów, ale na pewno stanowi to spory krok ku normalności. Kibice zasiadają na trybunach, ale w zdecydowanej większości śledzą oni zmagania piłkarzy przed telewizorami. Ci, którzy mają dość siedzenia w domu, mogą obejrzeć Euro 2020 w restauracjach, barach lub w plenerowych strefach kibica. Te ostatnie zawsze cieszyły się ogromną popularnością wśród Polaków. Strefy kibica przyciągały tłumy podczas każdego Euro czy mundialu. Gdzie w Warszawie będzie opcja obejrzenia meczów Euro 2020?