Strefy kibica Euro 2020. Warszawa: Gdzie na żywo oglądać mecze fazy grupowej? Transmisje oferują m.in. niektóre puby i bary sportowe

Trwa Euro 2020. Turniej wyłoni najlepszą piłkarską ekipę w Europie. Przy okazji mistrzostw świata czy Europy w wielu polskich miastach i miasteczkach powstawały zazwyczaj ogromne strefy kibica, w której tłumy ludzi mogły wspólnie oglądać mecze, cieszyć się z wygranych i przeżywać porażki. Czy podczas Euro 2020 będzie podobnie? Zobacz, gdzie w Warszawie można na żywo oglądać mecze Euro.

EURO 2020 przesunięte o rok Euro 2020 zostało przełożone na 2021 rok z powodu pandemii koronawirusa. Świat wciąż zmaga się z chorobą, ale turniej nie dość, że się odbędzie, to na dodatek na trybunach pojawią się kibice. Nie będzie to jeszcze 100 procent pojemności stadionów, ale na pewno stanowi to spory krok ku normalności. Kibice zasiądą na trybunach, ale w zdecydowanej większości będą oni śledzić zmagania piłkarzy przed telewizorami. Ci, którzy mają dość siedzenia w domu, będą mogli obejrzeć Euro 2020 w restauracjach, barach lub w plenerowych strefach kibica. Te ostatnie zawsze cieszyły się ogromną popularnością wśród Polaków. Strefy kibica przyciągały tłumy podczas każdego Euro czy mundialu. Gdzie w Warszawie będzie opcja obejrzenia meczów Euro 2020?

Warszawa: Nie będzie miejskiej strefy kibica, ale... Złe wieści dla tych, którzy chcieli przeżywać Euro 2020 w miejskiej strefie kibica. Warszawa zdecydowała, że w tym roku takowa nie powstanie. - Przypominamy o dystansie społecznym, o tym, żeby unikać skupisk ludzi, dlatego w tym roku nie będzie organizowana miejska strefa kibica. Dzielmy się tymi emocjami z najbliższymi, oczywiście z rozsądkiem. Unikajmy dużych skupisk społecznych, nadal walczymy z pandemią - mówiła w Radiu dla Ciebie Marzena Wojewódzka z Urzędu Miasta.

Nie oznacza to, że w całej Warszawie nie będzie żadnej strefy kibica na świeżym powietrzu. Restauracje, które powoli podnoszą się po lockdownie, walczą o klienta jak tylko mogą. Dlatego niektóre z nich organizują własne strefy kibica, żeby przyciągnąć do siebie miłośników piłki nożnej.

Jednym z takich lokali jest OFF Brzeska. "Najsłynniejszy bazar Warszawy staje się przestrzenią dla pasjonatów piłki nożnej." - reklamują się na wydarzeniu na Facebooku. W organizowanej tam strefie kibica, oprócz wspólnego oglądania meczów podczas Euro 2020, chętni będą mogli zmierzyć się turnieju w piłkarzyki.

Druga strefa kibica w Warszawie powstanie nad Wisłą. "Wyjątkowo wyczekiwane, piłkarskie emocje nadchodzą! Podczas Euro wszyscy jesteśmy kibicami, więc na czas trwania Mistrzostw połączone siły Pomostu 511 i Fali - Pawilonu nad Wisłą zamienią Płytę Desantu w największą nadwiślańską strefę kibica." - czytamy na Facebookowym wydarzeniu. Narodowa Strefa Kibica na PGE Narodowym Na Stadionie Narodowym zostanie zorganizowana Narodowa Strefa Kibica. Ma ona działać jednak tylko 19 czerwca, w dniu meczu Polska - Hiszpania. Wstęp do strefy kibica będzie bezpłatny, jednak każdy kibic będzie musiał pobrać specjalny bilet ze strony strefakibica.com. Goście będą zobowiązani do przestrzegania aktualnych wytycznych epidemicznych oraz do zajmowania wyłącznie miejsc wskazanych na biletach. Wspólne kibicowanie piłkarzom Reprezentacji Polski poprzedzą liczne konkursy oraz interaktywne show. Na scenie wystąpią na żywo m.in. STORO Feat. Piotr Kupicha, Nowator i Skytech. Jak przed każdym meczem, również i tym razem, nie zabraknie wspólnego wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Dodatkowo na gości Narodowej Strefy Kibica będzie czekało kilkanaście tysięcy biało-czerwonych flag, które pomogą we wspólnym dopingowaniu naszej narodowej drużyny.

Strefa Kibica na Legii Mecze Euro 2020 będzie można także śledzić na stadionie Legii Warszawa. Strefa Kibica powstaje na promenadzie stadionu, przy Trybunie Wschodniej. Kibice będą mogli zasiąść na leżakach i ławeczkach. Otwarta zostanie także strefa gastronomiczna. Strefa Kibica na Legii będzie funkcjonować podczas meczów reprezentacji Polski: 14.06.2021 Polska – Słowacja (18:00) - otwarcie strefy o godz.16:00

19.06.2021 Hiszpania - Polska (21:00) - otwarcie strefy o godz.19:00

23.06.2021 Szwecja - Polska (18:00) - otwarcie strefy o godz.16:00

Niewykluczone, że powstaną jeszcze jakieś strefy kibica w Warszawie. Z pewnością jest na nie zapotrzebowanie i znajdą się chętni, by właśnie w ten sposób oglądać mecze mistrzostw Europy.

Strefy kibica Euro 2020 w Warszawie: OFF Brzeska, ul. Brzeska 25

Płyta Desantu 3 Dywizji Piechoty nad Wisłą (Pomost 511, Fala - Pawilon nad Wisłą)

PGE Stadion Narodowy (tylko 19 czerwca, w dniu meczu Polska - Hiszpania)

Stadion Legii, ul. Łazienkowska 3 (tylko mecze reprezentacji Polski)

Chono Lulu Bistro & Bar, ul. Mińska 51 (mecze reprezentacji Polski)

Gdzie oglądać mecze Euro 2020 na żywo? Strefy kibica to nie jedyna opcja, żeby obejrzeć mecze Euro 2020 gdzieś indziej, niż w domu. Można także wybrać się do pubu, który oferuje swoim klientom transmisje z meczów. Tych w Warszawie na pewno nie zabraknie. Poniżej znajdziecie listę niektórych barów i pubów, do których możecie się wybrać w celu wspólnego oglądania turnieju: Bary i puby sportowe w Warszawie z transmisjami Euro 2020: Lolek Grill & Bar

Champions

British Bulldog Pub

Okocim Grill & Bar

Hulakula

Amcia Grill&Pub

Komisariat 17

