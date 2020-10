Strefy COVID-19. Od soboty 24.10. cała Polska ma stać się czerwoną strefą. Będą nowe obostrzenia?

Objęcie całej Polski czerwoną strefą to odpowiedź na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. W czwartek 22.10 padł kolejny rekord - 12 107 nowych zachorowań.

- Od 10 października wprowadzamy zasady strefy żółtej na cały kraj. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i komunikacji. W strefie żółtej mielibyśmy ok. 100 powiatów, dlatego zdecydowaliśmy się na to jasne rozwiązanie - mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Zdrowia podało nowe zasady bezpieczeństwa w wybranych powiatach. Obowiązują one od soboty 19 września.

Według najnowszych wytycznych Ministerstwa Zdrowia na terytorium Polski będą obowiązywały trzy strefy żółte. Są to powiaty tatrzański, limanowski i gostyński. Nie ma żadnej strefy czerwonej, na liście ostrzegawczej znalazło się pięć powiatów.

Ministerstwo Zdrowia podało też listę powiatów, które mogą wkrótce znaleźć się w strefie żółtej. Są to powiaty:

- Mamy informację, że w niektórych częściach Polski liczba zakażeń wzrasta w sposób szczególny. 95 proc. Polski to strefa zielona. W powiatach, w których obostrzenia zostały wprowadzone, przynajmniej w części widzieliśmy spadek zakażeń - mówił podczas konferencji prasowej w ubiegły czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Dodał, że niektóre powiaty opuściły listę żółtych i czerwonych stref, natomiast inne zostały na nią wpisane. Dotyczy to m.in. miasta Biała Podlaska, gdzie sytuacja pogorszyła się przez zorganizowane w tym mieście wesele.

Szumowski: Stan zakażeń jest stabilny

- Weryfikujemy nasze oczekiwania co do dwóch fal. Mówiło się o dwóch falach, a teraz coraz więcej ekspertów mówi, że ten wirus inaczej zachowuje się, niż wirus grypy - powiedział w czwartek rano minister Łukasz Szumowski w TVN24.

Szef resortu zdrowia stwierdził, że obecna sytuacja epidemiczna w Polsce nie zagraża systemowi opieki medycznej.

- Taki stabilny stan na poziomie 300-400, teraz troszkę więcej, jest na razie poziomem, który jeszcze nie zagraża systemowi opieki w Polsce. Gdyby chorych aktywnych było 7-8-10 tys. w szpitalach, to zagrażałoby systemowi. To nie jest kwestia liczby zakażeń dziennych, tylko tempa wzrostu. Jeśli liczba chorych podwajałaby się co 2-3 dni, wtedy byłbym bardzo zaniepokojony - oświadczył.