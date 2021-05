Strefa Gazy. Zobacz jak Izrael w ataku rakietowym zniszczył budynek w którym biura miały m.in. Al Jazeera i Associated Press [WIDEO]

Jak podaje AP, uderzenie w 12-pietrowy wieżowiec miało miejsce godzinę po tym, jak wydano nakaz jego opuszczenia. Oprócz mediów były tam inne biura a także zamieszkiwali go cywile.

Stacja Al Jazeera to finansowana przez państwo organizacja informacyjna z siedzibą w Katarze. Zapewnia relacje na żywo z regionalnych i międzynarodowych wydarzeń.

Associated Press to z kolei amerykańska agencja prasowa typu „not-for-profit”. Zatrudnia ok. 4100 pracowników w 240 biurach. Dostarcza wiadomości dla 6000 stacji radiowych i telewizyjnych oraz 1700 gazet w Stanach Zjednoczonych. Poza USA ma około 8500 klientów na całym świecie.

Jak wygląda w rzeczywistości na nic zdają się wysiłki społeczności międzynarodowej wzywającej do zaprzestania walk. W piątek w izraelskim nalocie na gęsto zaludniony obóz dla uchodźców w mieście Gaza zginęło co najmniej 10 Palestyńczyków, głównie dzieci. AP podaje, że był to najbardziej śmiertelny pojedynczy ataku obecnego konfliktu.