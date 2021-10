Strażacy z OSP protestowali pod gmachem NIK. W tle dotacje z Funduszu Sprawiedliwości

Strażacy-ochotnicy z wielu jednostek OSP protestowali w piątek pod siedzibą Najwyższej Izby Kontroli. Powodem był raport NIK opublikowany pod koniec września, w którym kontrolerzy Izby negatywnie ocenili doposażenie jednostek OSP przy wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Według NIK dotowanie jednostek OSP odbywało się uznaniowo.

- Wraz z kolegami z jednostek OSP z całej Polski spotkaliśmy się dziś pod siedzibą Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ jest nam przykro w związku z działaniem pana Banasia dotyczącym dotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych - mówi jeden z protestujących strażaków. - Uważamy, że środki, które zostały przyznane dla naszych jednostek, są niezbędne dla ratowania ludzkiego życia. Codziennie wyjeżdżamy do osób poszkodowanych w wypadkach. To my, strażacy, jesteśmy pierwsi na miejscu. Używamy sprzętu hydraulicznego i nowoczesnych wozów dzięki czemu możemy uratować wiele żyć - dodaje.