Straż Miejska sprawdza sprzedawców choinek. Kontrole będą prowadzone do świąt

Nowy Targ. Ruszyła wycinka drzew pod kolejny odcinek nowej zakopianki

Piły poszły w ruch! Choć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma jeszcze formalnego pozwolenia na budowę kolejnego odcinka dwupasmowej zakopianki (z Rdzawki do Nowego Targu) to de facto pierwsze prace na terenie, po której pobiegnie nowa droga, już trwają. W tzw. borze kombinackim pomiędzy Nowym Targiem a Ludźmierzem trwaj duża wycinka drzew by zwolnić teren pod przyszłą dwupasmówkę. Drwale muszą się spieszyć bo ostatnie przeznaczone do ścięcia drzewo nie może paść później jak 29 lutego.