Straż Graniczna podkreśla, że imigranci oczekują na przerzut do Niemiec i Francji. „Polska jest krajem tranzytowym”

Podczas konferencji prasowej płk. Arkadiusz Olejniczak z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej poinformował, że istnieją dwa główne kanały wykorzystywane przez grupy przestępcze do nielegalnej imigracji. – Przede wszystkim nielegalni imigranci oczekują, że zorganizowany zostanie im przerzut do Niemiec, ewentualnie do Francji. Tam są silne diaspory społeczności syryjskiej, kurdyjskiej i czeczeńskiej. Polska traktowana jest jako kraj tranzytowy, który wykorzystywany jest dość intensywnie na odcinku granicy z Litwą i tym kanałem, jak również na odcinku z Białorusią – powiedział.

Podkreślił, że „sposób działania grup przestępczych zajmujących się organizowaniem nielegalnej imigracji, podlega ciągłym i nieustannym modyfikacjom”. – Zarówno zmienia się struktura grup przestępczych, ale też grupa zmienia swój sposób działania w zależności od różnego rodzaju czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych – dodał. Płk. Olejniczak zaznaczył, że „na sposób działania grup przestępczych mają duży wpływ intensywność i skala działań prowadzonych przez służby”.