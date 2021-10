Straż Graniczna: Obywatel Syrii uciekł ze szpitala w Hajnówce

Straż Graniczna wyjaśniła, że medycy z grupy „Medycy na granicy” wezwali karetkę pogotowia, którą – już będącą w drodze – odwołali. Twierdzili, że sami przywiozą cudzoziemców. Cudzoziemcy zostali dowiezieni do szpitala, o czym nie była cały czas informowana Straż Graniczna.

Wczoraj mężczyzna uciekł ze szpitala w Hajnówce. W szpitalu pozostają kobieta z dzieckiem.

Straż Graniczna zwraca się z prośbą do osób, w tym członków różnych organizacji, którzy ujawniają przypadki przebywania cudzoziemców w okolicy objętej stanem wyjątkowym, a których pobyt w tym miejscu wskazuje na związek z migracją z Białorusi do Polski, o przekazywanie informacji o takich przypadkach.

Podkreśla, że przekazywanie takich informacji może przyczynić się w istotny sposób do zapewniania skutecznej ochrony granicy, w tym także – co ma szczególne znaczenie – do skutecznego wykrywania pomocników w organizowaniu nielegalnej migracji.

Straż Graniczna informowała już wcześniej, że większość pomocników do organizowania nielegalnej migracji, to także cudzoziemcy, którzy czerpią znaczne korzyści finansowe z tego procederu oraz – jak pokazuje praktyka – są to często osoby niebezpieczne. Straż Graniczna apeluje o obywatelską podstawę w tym zakresie.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 1 października prezydent podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni.