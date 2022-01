Straż Graniczna. Nie żyje żołnierz w Białowieży. Nowe fakty Maja Walczuk

fot. Granica polsko-białoruska fot. Twitter/@Straz_Graniczna

W środę w okolicy granicy polsko-białoruskiej zginął żołnierz. – Obecnie nic nie wskazuje na to, by osoby trzecie przyczyniły się do śmierci 22-letniego żołnierza – poinformowała prokuratura.