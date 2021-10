Straż Graniczna: białoruski pogranicznik rzucał "czymś" w polski pojazd obserwacyjny [WIDEO] To nie pierwszy tego typu incydent OPRAC.: Maciej Badowski

Nie podano informacji o ewentualnych uszkodzeniach, ani czym pogranicznik rzucał w polski pojazd obserwacyjny. Wojciech Wojtkielewicz/ Polska Press

- "Białoruski pogranicznik rzucał "czymś" w nasz pojazd obserwacyjny"- czytamy we wpisie w mediach społecznościowych na profilu Straży Granicznej. - "To nie pierwszy tego typu incydent" - dodano. Do postu dołączono nagranie wideo.