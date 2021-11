Straż Graniczna będzie wystawiać mandaty za przebywanie w strefie nadgranicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej będą upoważnieni do wystawiania mandatów karnych za przebywanie w obszarze w strefie przygranicznej, na którym wprowadzono czasowy zakaz przebywania. Tak wynika z opublikowanego we wtorek projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Grzywny w formie mandatu karnego funkcjonariusze SG będą wystawiać na podstawie art. 18d znowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej. Przepis ten stanowi: „Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przebywa na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w czasie jego obowiązywania - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Znowelizowana ustawa o ochronie granicy państwowej została we wtorek przyjęta przez Sejm (po odrzuceniu poprawek Senatu) i skierowana do podpisu prezydenta, która podpisał ją już po kilku godzinach.