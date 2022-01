Straż Graniczna: 49 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę. W stronę polskich patroli poleciały kamienie

Oprócz tego ranna została funkcjonariuszka, która trafiła do szpitala. Do urazu głowy doszło w wyniku działań cudzoziemców i służb białoruskich, które rzucały w stronę polskich patroli nie tylko kamienie, ale również petardy hukowe.

Granica polsko-białoruska

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią, obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Od 1 grudnia do 1 marca, na mocy nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Oprócz tego już niedługo rozpocznie się budowa zapory na granicy.

Budowę muru zlecono dwóm firmom, Budimex i Unibep, które zostały zarekomendowane przez pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej Marka Chodkiewicza, a później pozytywnie ocenione przez specjalny zespół do spraw jej budowy. Pierwsza z firm postawi zaporę na odcinkach o łącznej długości ponad 105 km, a druga - 80 km. Wartość oferty Budimexu to 326 mln zł netto, Unibepu to 197,5 mln zł netto.