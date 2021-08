Strasburg. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę francuskich strażaków ws. obowiązkowego szczepienia przeciwko COVID-19

Zgodnie z przyjętą kilka tygodni temu przez francuski parlament ustawą "antycovidową", pracownicy służb medycznych i ratowniczych, w tym m.in strażacy zostali objęci obowiązkiem szczepienia przeciwko COVID-19. Wszyscy, którzy nie będą mieli odpowiedniego zaświadczenia do 15 września (lub 15 października, w przypadku wcześniejszego przyjęcia pierwszej dawki szczepionki) mogą zostać zawieszeni w swoich obowiązkach bez prawa do pobierania wynagrodzenia.

W sprawie skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ("Abrgall i 671 innych przeciwko Francji") kilkuset zawodowych strażaków oraz wolontariuszy z ochotniczej straży pożarnej wniosło o zawieszenie funkcjonowania nowych przepisów. Wnioskujący powoływali się przy tym na dwa artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowiek - art. 2 mówiący o "Prawie do życia" oraz art. 8 o "Prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego".

W komunikacie prasowym wydanym przez ETPC poinformowano, że we wtorek 24 sierpnia sąd obradujący w siedmioosobowym składzie jednogłośnie zdecydował o odrzuceniu wniosku wskazując, że jego zakres wykracza poza artykuł 39 Konwencji mówiący o "Polubownym załatwianiu" spraw.

We Francji od kilku tygodni organizowane są protesty przeciwko nowym przepisom. Poza obowiązkowym szczepieniem dla niektórych grup zawodowych przewidują one m.in. konieczność posiadania zaświadczenia o szczepieniu lub negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa dla gości restauracji, barów, muzeów, kin czy basenów.