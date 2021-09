„Stramer” w Collegium Nobilium – opowieść nie tylko żydowska

Spektakl „Stramer”, według powieści Mikołaja Łozińskiego z 2019 roku, wystawił w Teatrze Collegium Nobilium, jako dyplom obecnego roku piątego, Marcin Hycnar. Inscenizacja doczekała się niewielu recenzji, co dziwne, bo i reżyser ceniony, i pisarz modny. Może to wynika ze szczególnego czasu, który doprowadził do erozji krytyki teatralnej. A może potencjalni opisywacze nie wiedzą, jak to przedstawienie ugryźć.

Poraża ono rozmiarami. Występuje w nim 24 młodych aktorów – w sumie w 95 rolach. Czas trwania spektaklu to wraz z dwiema przerwami 4 godziny i 50 minut. To swoisty rekord, nietypowy w szczególności dla spektakli dyplomowych. Skądinąd jednak i wyraz pewnej tendencji – dopiero co wystawiony, muzyczny „Prawiek” według Olgi Tokarczuk trwa prawie 4 godziny.

O czym to jest?

Oba utwory są sagami rodzinnymi. Tam mamy polską rodzinę ze wsi. Tu rodzinę żydowską z Tarnowa między pierwszą i drugą wojną światową: Natana Stramera parającego się rozmaitymi interesami, jego żonę Ryfkę i szóstkę dzieci. Zważywszy zaś na liczbę wątków, także pobocznych, to swoista żydowsko-galicyjska epopeja.