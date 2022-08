Strajk nauczycieli sparaliżował całą Anglię

Niektóre szkoły przygotowały informację o proteście. Jest w niej mowa o tym, że nauczyciele żądają czteroprocentowej podwyżki.

Jednodniowy strajk nauczycieli, który objął 8 tys. szkół w Anglii, kosztował 68 mln funtów, głównie z powodu nieobecności rodziców, którzy wzięli wolny dzień, by opiekować się dziećmi.

- Mój 13-letni syn Tomasz powiedział mi, że w czwartek nie idzie do szkoły. Dopiero z telewizji dowiedziałam się, że to z powodu strajku - tłumaczy Danuta Michalska z Pomorza, która mieszka w Londynie.

W brytyjskich szkołach uczy się ok. 170 tys. polskich uczniów. W wielu placówkach pracują Polacy, głównie jako nauczyciele wspomagający. Większość z nich nie należy do związków zawodowych i nie uczestniczyła w proteście.

- Strajkowali tylko nauczyciele należący do związków. Ja do nich nie należę i w czwartek poszłam do pracy- mówi Ewa Chowaniec z Chorzowa, która jest nauczycielką w stolicy Wielkiej Brytanii.