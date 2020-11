Strajk Kobiet. Warszawa: Policja użyła wobec protestujących gazu pieprzowego. Przepychanki na pl. Powstańców. Zdjęcia i wideo

Wobec zapowiedzi ze strony liderek Strajku Kobiet, że protestujący w środę zablokują Sejm, policja szczelnie obstawiła parlamentarny kompleks, uniemożliwiając dostęp do niego gromadzącym się demonstrantom. Ci ruszyli protestować na ulicach miasta, by zatrzymać się przed jedną z siedzib telewizji państwowej przy pl. Powstańców Warszawy. Doszło tam do przepychanek z policją, która użyła m. in. gazu łzawiącego. Jedna z liderek Strajku, pisarka Klementyna Suchanow, została natomiast zaatakowana przez uzbrojonych w pałki mężczyzn, których napaści - według Suchanow - biernie przyglądali się funkcjonariusze.

