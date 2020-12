Strajk Kobiet, Warszawa 13.12 W niedzielę na ulicach stolicy kolejna antyrządowa manifestacja

Sośnierz: Głosowałbym za wotum nieufności dla ministra zdrowia. Ta ekipa nie przyszła naprawiać służby zdrowia GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

Cały ten system to katastrofa. Badania w Zachodniopomorskiem wskazują, że prawdopodobnie ok. 20 proc. ludzi już przeszło chorobę. 20 procent to jest ok. 7 mln ludzi w skali kraju. Myśmy ich wszystkich pogubili. Ci odporni też będą się teraz szczepili? No, na Boga, po cośmy takie błędy popełniali? Mamy nierozpoznanych ozdrowieńców, którzy będziemy doszczepiać. Być może im to nie zaszkodzi, ale szkoda czasu - mówi Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia (PiS), dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.