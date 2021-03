Strajk Kobiet w Warszawie [ZDJĘCIA] [WIDEO] 8 marca manifestacje w całym kraju. „Dzień Kobiet Bez Kompromisów”

Wielki marsz kobiet z okazji Dnia Kobiet. "Prawa to nie prezenty"

Strajk Kobiet na rynku w Katowicach: 8 marca to dzień gniewu i walki

W Warszawie manifestacja rozpoczęła się o godzinie 16. Ze względu na policyjną blokadę w centrum, manifestacja przeniosła się na rondo Czterdziestolatka. Policjanci nie pozwolili uczestnikom opuścić ronda Czterdziestolatka. Trzymali manifestujących w kordonie, co chwila wyciągając z niego kolejne osoby. Były także zatrzymania.

Podczas demonstracji zbierane będą podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o dostępie do legalnej aborcji, ale jak podaje OSK także zbierane będą popisy „pod petycjami i inicjatywami uchwałodawczymi, kierowanymi do samorządów – o dofinansowanie procedury in vitro, szczepień przeciwko HPV, gabinety ginekologiczne bez klauzuli religijnej i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, przeciw drastycznym treściom w przestrzeni publicznej oraz w sprawie zmiany nazw ulic, w tym na place i ronda Praw Kobiet!”