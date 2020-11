Strajk Kobiet w Warszawie. „W imię matki, córki, siostry"

„Chciałybyśmy świętować dzień, w którym kobiety 102 lat temu uzyskały prawo wyborcze. Niestety w ostatnich tygodniach polski rząd zrobił sobie z nas wrogów i traktuje jak swojego przeciwnika politycznego, zamiast jako suwerena, obywatelki i obywateli. Do tego nasyła na nas swoje służby - policyjne, tajniackie, propagandowych mediów, cały aparat państwa, łącznie z kuratoriami jest wykorzystywany do uciszania nas. Nie po to wywalczyłyśmy sobie ponad wiek temu prawa obywatelskie, by teraz pozwalać rządzącym odbierać sobie prawa człowieka " - napisały na Facebooku organizatorki.

Strajk Kobiet zapowiedział, że „mimo przyjęcia, jakie pewnie planują sprawić im rządzący, zamierzają spędzić ze sobą ten dzień - my, siostry, matki, córki, by cieszyć się tą falą solidarności, która nas jednoczy w ostatnich tygodniach”.

„Spędzimy go tak, jak będziemy chciały, wedle tego, na co przyjdzie nam ochota. W 102. rocznicę naszej niepodległości idziemy w imię nas wszystkich - my, wnuczki tych, które wystukały sobie tę niepodległość parasolkami. W imię solidarności, którą możemy i chcemy się podzielić. Ruszamy z Ronda Praw Kobiet (chwilowo jeszcze nazywane Rondem Dmowskiego)” – czytamy.

Wyrok TK ws. aborcji

Trybunał Konstytucyjny orzekł pod koniec października, że dopuszczalność przerwania ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia lub choroby płodu jest niezgodna z Konstytucją. Oznacza to usunięcie z prawa polskiego przepisu, który na to pozwalał.

Aborcja pozostanie dopuszczalna w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz w przypadku, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, czyli np. jest efektem gwałtu. Zgodnie z dzisiejszą decyzją TK, w przypadku zagrożenia urodzeniem dziecka ciężko chorego lub bez szansy na przeżycie, jest sprzeczna z Konstytucją.