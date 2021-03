Strajk Kobiet w Warszawie. 8 marca manifestacje w całym kraju. „Dzień Kobiet Bez Kompromisów”

Bez nich świat wyglądałby inaczej. Oto 6 najskuteczniejszych protestów kobiet, które zmieniły bieg wydarzeń

W 2017 roku The Guardian przygotował listę 6 strajków kobiet, które realnie wpłynęły na politykę i społeczeństwo, przyczyniając się do pozytywnej zmiany. Dziś do listy powinniśmy dodać wydarzenia w Argentynie i w Polsce, choć te drugie nie zmieniły prawa. Zobaczcie najskuteczniejsze protesty kobiet w historii. Czy były to grzeczne strajki? Niekoniecznie.