Strajk kobiet w Polsce: najlepsze slogany. Te transparenty to prawdziwe MEMY ulicy. Oto najciekawsze hasła i banery na protestach.

O. Maciej Biskup: Tak silnego „nie” wobec Kościoła jeszcze w Polsce nie było. Trzeba wsłuchać się w gniew protestujących ludzi

Czy radość hierarchów Kościoła po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jest przyznaniem się do porażki? Dlaczego na ulice wyszli również katolicy, którzy są aborcji przeciwni? Co jest źródłem gniewu protestujących kobiet i innych osób? Czy Kościół potrzebuje obrony i co w tej trudnej sytuacji powinien zrobić? Rozmawiam o tym o. Maciejem Biskupem OP, dominikaninem z Łodzi.