Strajk Kobiet w piątek w Warszawie. Zbiórka w trzech strategicznych lokalizacjach. Przedstawiono plan na kolejne dni

- Doszła do nas wiadomość, że niejaki pan Święczkowski postanowił skierować pismo do prokuratur, które mają wyłapywać organizatorki protestów. Oskarża nas o wywoływanie stanu zagrożenia epidemiologicznego, który, przypominamy, nastał już w marcu i nie jesteśmy za to odpowiedzialne - powiedziała Klementyna Suchanow.

- Zarzuty zaogniania sytuacji, powinny być postawione panu Kaczyńskiemu i jego współpracownikom, bo to ich decyzje spowodowały, że ludzie wyszli na ulice. Jest przyczyna i jest skutek, należy odróżniać jedno i drugie. My jesteśmy skutkiem - dodała. - Jeśli jedna z nas zostanie zaatakowana poprzez ten opresyjny system, którym dysponuje pan Ziobro, to będzie miał on do czynienia z nami wszystkimi- dodała Suchanow.