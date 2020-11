Strajk Kobiet. Trzaskowski: Gaz łzawiacy przeciwko kobietom? Naprawdę?

- Z niepokojem i oburzeniem odebraliśmy brutalne działania policji podczas wczorajszej spontanicznej demonstracji w centrum Warszawy. Manifestacja od początku do końca miała charakter pokojowy, a funkcjonariusze użyli przemocy w czasie, gdy demonstranci chcieli rozejść się do domów. Niestety policja uniemożliwiła rozejście się ludzi do domów, używając metalowych pałek i gazu- czytamy w przesłanym komentarzu Piotra Szumlewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.