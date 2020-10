Strajk kobiet: Relacja na żywo i zdjęcia. Wielki protest w Warszawie, ataki kiboli na rondzie de Gaulle'a, marsz rusza na dom Kaczyńskiego

Tymczasem stołeczna policja informuje o akcji przeciwko grupie pseudokibiców, którzy niestety także postanowili dziś wybrać się na ulice Warszawy, by zakłócać trwające protesty kobiet. Doszło do konfrontacji, funkcjonariusze użyli siły fizycznej oraz granatów hukowych - podaje KSP. Zatrzymanych zostało kilkanaście osób.

Potwierdziły się nieoficjalne informacje - wszyscy zgromadzeni na pl. Zawiszy, pl. Zamkowym i przed KPRM w Alejach Ujazdowskich mają spotkać się w centrum Warszawy na rondzie Dmowskiego, określanym przez Strajk Kobiet mianem ronda Praw Kobiet. To nawiązanie do inicjatywy Warszawskiego Strajku Kobiet, które w 2019 roku zaapelowało do Rady Warszawy o taką właśnie zmianę nazwy skrzyżowania.

Także tym razem duża mobilizacja policji i żandarmerii wojskowej w okolicach stołecznych kościołów oraz budynków administracji państwowej. Przypomnijmy, że do ich ochrony wzywał swoich zwolenników prezes PiS Jarosław Kaczyński. Uczestnicy manifestacji starali się jednak trzymać od miejsc kultu z daleka w czasie ostatnich protestów, więc do konfrontacji nie dochodziło.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie do Sejmu projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Aborcja ma być możliwa w przypadku wad letalnych. Prezydent dodał, że po uchwaleniu nowej ustawy w polskim prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży: z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka.

W związku z protestem na utrudnienia powinni przygotować się wszyscy ci, którzy dziś po godz. 17 wybierają się do centrum. WTP zachęca do korzystania z metra i pociągów SKM. Aktualne natężenie ruchu kierowcy mogą śledzić na poniższej mapie.

Organizatorki zaapelowały do protestujących, by zabrali ze sobą środki do dezynfekcji, a podczas manifestacji mieli założone maseczki. Zwrócono też uwagę, by nie spożywać alkoholu i mieć zapisany numer telefonu pomocowego, który zostanie podany na stronie wydarzenia.