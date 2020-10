Strajk kobiet: Prof. Andrzej Rzepliński w wywiadzie mówi o protestujących przed kościołami i w świątyniach "awanturnicy". Kto za tym stoi?

- Jako obywatel patrzę na to z obrzydzeniem, jako katolik ze smutkiem - uważa prof. Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego w rozmowie w "DGP. Chodzi o demonstracje przed kościołami i w świątyniach. - Niezrozumiałe, bo przecież do kościoła można przestać chodzić. Nic się nie dzieje tym, którzy nie chodzą, nikt ich tam na siłę nie zaciąga, nikt ich nie piętnuje - ocenia.

Na pytanie, kto za tym stoi, prof. Rzepliński odpowiada, że nie ma pojęcia, ale widzi, że "Polska swinguje pod melodię z "Sowy i Przyjaciół".

Andrzej Rzepliński uważa też, że źle się dzieje, gdy Kościół katolicki w Polsce po raz kolejny chowa się do dziury. - Biskup, który szanuje siebie i szanuje swój Kościół, powinien wyjść do tych ludzi. Zabić, to by go nie zabili, choć pewnie by go opluli, no trudno. Rządzi wówczas prawo tłumu - powiedział.

Na pytanie Roberta Mazurka z cytatem z ulicy „Wyp…j ku…o!” czy to zachęta do dialogu, Rzepliński stwierdza, że "ci ludzie w ten sposób tylko eskalują konflikt i prowadzą do anarchizacji życia". I dodaje "to niedopuszczalne".