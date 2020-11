Strajk kobiet. Posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się dymisji komendanta warszawskiej policji

Wszyscy mamy przed oczami te drastyczne sceny, które rozgrywały się na warszawskich ulicach kilka dni temu. Wszyscy mamy przed oczami te sceny, gdy nieumundurowani funkcjonariusze policji pałkami teleskopowymi bili protestujących. Nie mamy wątpliwości kto wydał decyzję polityczną, aby w ten sposób traktować protestujących dopominających się o swoje prawa. Pan poseł Kaczyński, pan minister Kamiński - to oni ponoszą odpowiedzialność polityczną. Ale jest jeszcze ten szczebel wykonawczy. Są jeszcze wykonawcy tych poleceń, nadgorliwi wykonawcy tych poleceń. Takim nadgorliwym wykonawcą tych poleceń jest Komendant Stołeczny Policji. To KSP realizowała to tłumienie demonstracji. To Komendand Stołeczny Policji był osobą, która de facto dowodziła tą akcją - mówił poseł KO Marcin Kierwiński podczas konferencji ws. odwołania komendanta.