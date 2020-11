Strajk Kobiet: Posłanka Lewicy Magdalena Biejat składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o użycie gazu podczas protestów

Gazu wobec Magdalena Biejat policjanci mieli użyć 18 listopada, kiedy Ogólnopolski Strajk Kobiet protestował na placu Powstańców Warszawy w Warszawie pod siedzibą TVP. Wtedy to, między protestującymi i policjantami doszło do przepychanek. Kwestionowane były działania funkcjonariuszy policji, którzy otoczyli strajkujących i użyli wobec nich gazu. Trafiona została m.in. aktywistka OSK Marta Lempart, Klementyna Suchanow, a także posłanka Lewicy Magdalena Biejat. Pojedynczy ludzie byli wyciągani z tłumu i legitymowani.

„Próbowałam interweniować, wzywając do zaprzestania nieuzasadnionego, prowadzącego do eskalacji użycia przemocy, trzymając na wysokości twarzy swoją legitymację poselską. W odpowiedzi policjant, do którego się zwróciłam, prysnął mi w twarz gazem pieprzowym. Ponieważ w tym momencie zwracałam się do niego informując, że jestem posłanką, wnoszę, że zrobił to z premedytacją. Bezpośrednio po tym zdarzeniu funkcjonariusz ukrył się za szpalerem umundurowanych policjantów – pisze w zawiadomieniu Biejat, które zostało przytoczone przez Polską Agencję Prasową.